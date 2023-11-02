Детальніше про ситуацію на фронті та втрати ворога на Таврійському напрямку розповів бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. За його словами, ворог здійснив 30 бойових зіткнень.

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Що відомо про втрати ворога на Таврійському напрямку

Якщо говорити про живу силу, то окупанти втратили ще 360 своїх бійців. Коли йдеться про техніку, то у ворога стало на 40 одиниць військової техніки менше. Якщо конкретніше, то йдеться про 6 танків, 11 ББМ, 7 артилерійських систем, 1 штурмовик Су-25, 6 БпЛА, 8 автомобілів і 1 одиницю спецтехніки.

За словами Тарнавського, на Таврійському напрямку окупанти завдали 14 авіаударів. Також провели 30 бойових зіткнень та здійснили 959 артилерійський обстріл.

Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1068 вогневих завдань,

– додав він.

Командувач зазначив, що триває також ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Залужний назвав свою основну помилку у війні

Наші військові за 5 місяців контрнаступу просунулися на 17 кілометрів. Це підірвало надії як Києва, так і Заходу на блискавичний прорив. Власне, він міг би змусити Путіна збагнути, що війну не зможе виграти.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зауважив, що сподівався на те, що Кремль спонукають зупинити війну колосальні втрати. Власне, кілька днів тому йшлося вже про 300 тисяч "двохсотих" окупантів.

Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну,

– зізнався Залужний.

Але ці цифри вкотре продемонстрували, що Росія не рахується з людськими життями. І що для неї людина не має абсолютно жодної цінності. На відміну від України, яка намагається мінімізувати втрати серед своїх військових.