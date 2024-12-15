У ВСУ появилась новая опознавательная техника, это серьезный знак для России: сводка от Свитана

На технике ВСУ появился новый тактический знак, а именно – белый квадрат. Технику с такими опознавательными знаками заметили на учениях украинских антидиверсионных подразделений.

О чем может свидетельствовать новый тактический знак на военной технике ВСУ и почему это скорее плохая новость для россиян, в ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Пойдут ли ВСУ в новое наступление

Белый квадрат – новый тактический знак на украинской военной технике, как стало известно из опубликованных фото агентства Getty Images. Согласно их информации, на снимках зафиксированы учения украинских антидиверсионных подразделений в Черниговской области.

Интересно отметить, что летом 2024 года в соседней Сумской области ВСУ ввели новый знак в виде белого треугольника. О его существовании стало известно в августе, в ходе наступления ВСУ на Курскую область.

Россияне однозначно готовятся к тому, что мы можем нанести определенный удар по левому берегу Днепра, начиная от Кинбурнской косы и заканчивая Васильевкой. Они готовятся встречать наши контрнаступательные действия. Основное направление по деоккупации Украины – это Крым. На Крым можно зайти, только форсируя левый берег Днепра,

– отметил Роман Свитан.

В то же время для украинских военных есть и другие приоритетные направления, которые не прямо касаются освобождения территорий нашего государства. По словам Свитана, говорится о контроле над приграничными российскими территориями и создании там буферной зоны.

"Надо не только на Курском, но и на Брянском и Белгородском направлениях создавать как минимум 30-километровую демилитаризованную зону. То есть необходимо заходить на их территорию и уничтожать все военные объекты", – объяснил полковник запаса.

Военный эксперт убежден, что российские военные уже усиленно готовятся встречать украинские бригады на своей территории. В то же время, действительно ли пойдут Силы обороны в новое наступление – будет зависеть только от реальных возможностей Украины и планов высшего руководства. Хотя в любом случае, даже информация об этом серьезно настораживает россиян.

Удары по Грозному

Беспилотники Сил обороны Украины продолжают долетать до Чечни. Утром 15 декабря очередной дрон атаковал базу ОМОНа и территорию 2-го полка полиции спецназначения в Грозном. За декабрь это уже не первая подобная атака.

На видео видно, что это дальний тяжелый беспилотник. Вероятно, он нашего производства и может пролететь более 1000 километров, а на скорости 150 – 200 несколько часов может висеть в воздухе. Он, конечно, нанес значительный удар,

– объяснил Свитан.

Также, по мнению, военного эксперта, эти беспилотники могли лететь с моря – со стороны Сочи. Накануне там также жаловались об атаке дронов.

Заметим, что Рамзан Кадыров подтвердил, что дрон атаковал территорию ОМОНа. По его словам, пострадавших и погибших якобы не было.