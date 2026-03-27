Об этом проинформировали в полиции Тернопольской области.
Как пенсионер хотел использовать артиллерийский порох?
По словам мужчины, жителя села Подолье, порохом он планировал разжигать дрова в печи, хоть и понимал опасность. Однако килограмм взрывоопасного вещества у пенсионера изъяли.
Порох правоохранители направили на экспертизу.
В то же время следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном обращении с взрывчатыми веществами.
За это мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Обратите внимание! У ГСЧС отмечают, что при обнаружении взрывоопасных предметов или веществ прежде всего не трогайте, не двигайте и не подходите к ним. Вместо этого стоит отойти на безопасное расстояние тем же путем, которым вы пришли, и позвонить 101 (ГСЧС) или 102 (полиция).
Последние трагические новости Тернопольщины
Недавно суд вынес приговор женщине, которая довела до смерти своего 5-летнего сына с инвалидностью, оставив его без надлежащего ухода и пищи, а впоследствии задушила.
Прокуратура считает назначенные 12 лет заключения слишком мягким наказанием и планирует обжаловать приговор.
В Тернополе 22 февраля в результате ночного ДТП погибли двое спасателей. Авария произошла около 3 часов на Объездной улице, вероятного виновника задержали.