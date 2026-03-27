Про таке поінформували в поліції Тернопільської області.

Читайте також На Тернопільщині жінка могла підхопити сказ, коли розбороняла лисицю та собак

Як пенсіонер хотів використовувати артилерійський порох?

За словами чоловіка, мешканця села Поділля, порохом він планував розпалювати дрова в печі, хоч і розумів небезпеку. Проте кілограм вибухонебезпечної речовини в пенсіонера вилучили.

Порох правоохоронці направили на експертизу.

Водночас слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження з вибуховими речовинами.

За це чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Зверніть увагу! У ДСНС наголошують, що при виявленні вибухонебезпечних предметів чи речовин передусім не чіпайте, не рухайте та не підходьте до них. Натомість варто відійти на безпечну відстань тим самим шляхом, яким ви прийшли, та зателефонувати 101 (ДСНС) або 102 (поліція).

