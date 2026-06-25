На территории Хмельницкой АЭС проводятся следственные действия

В четверг, 25 июня, на территории Хмельницкой АЭС правоохранительные органы проводят следственные действия. Предположительно, они связаны с отдельными процедурами закупок, осуществлёнными в предыдущие годы.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

Смотрите также Удар по хранилищу ядерного топлива возле Чернобыльской АЭС: "Энергоатом" показал первые фото

Что известно о проведении следственных действий на Хмельницкой АЭС?

В АО "НАЭК "Энергоатом" отметили, что полностью сотрудничают со следствием и предоставляют все необходимые документы и информацию. Также там подчеркнули, что заинтересованы в объективном и беспристрастном выяснении обстоятельств дела.

Действующее руководство компании последовательно придерживается принципов прозрачности и подотчетности в управлении компанией, поддерживает всестороннее содействие правоохранительным органам и выступает за надлежащую правовую оценку всех возможных нарушений независимо от времени их совершения,

– говорится в сообщении.

В то же время в компании отметили, что следственные действия не влияют на работу и безопасность станции. Хмельницкая АЭС продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая стабильное производство электроэнергии и надежную эксплуатацию энергоблоков.

Напомним, недавно СБУ и Нацполиция раскрыли схему хищения государственных средств на строительстве защитных сооружений для Змиевской теплоэлектростанции. Государство понесло убытки на сумму более 8 миллионов гривен.