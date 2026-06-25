Про це йдеться у повідомленні "Енергоатом".

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Що відомо про проведення слідчих дій на Хмельницькій АЕС?

У АТ "НАЕК "Енергоатом" зазначили, що повністю співпрацюють зі слідством й надають усі необхідні документи та інформацію. Також там наголосили, що зацікавлені в об'єктивному та неупередженому з'ясуванні обставин справи.

Чинне керівництво товариства послідовно дотримується принципів прозорості та підзвітності в управлінні компанією, підтримує всебічне сприяння правоохоронним органам і виступає за належну правову оцінку всіх можливих порушень незалежно від часу їх вчинення,

– йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії зауважили, що слідчі дії не впливають на роботу та безпеку станції. Хмельницька АЕС продовжує працювати у штатному режимі, забезпечуючи стабільне виробництво електроенергії та надійну експлуатацію енергоблоків.

Нагадаємо, нещодавно СБУ та Нацполіція викрили схему розкрадання державних коштів на будівництві захисних споруд для Зміївської теплоелектростанції. Держава зазнала збитків на понад 8 мільйонів гривень.