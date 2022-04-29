В оккупированном Геническе установили российскую символику. Так, на въезде в город на стелле появился вражеский флаг.

В сети распространили фото российской символики в Геническе. Об этом стало известно 29 апреля.

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На въезде в Геническ на стелле появилась российская символика,

– говорится в сообщении.

На фото видно, что вражеский флаг достаточно большого размера. Его намеренно установили высоко на стелле, чтобы триколор видели все.



Российский флаг в Геническе / Фото ХХ

Памятник Ленину в Геническе

18 апреля оккупационные власти установили в Геническе памятник Ленину. Его украинцы демонтировали еще в 2015 году. Об этом сообщил коллаборант Геннадий Малюков.

Сначала он опубликовал фото демонтированного и разваленного памятника, а затем склеенного назад оккупантами.

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