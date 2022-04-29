На въезде в Геническ на стелле появилась российская символика
Источник:Суспільне
В оккупированном Геническе установили российскую символику. Так, на въезде в город на стелле появился вражеский флаг.
В сети распространили фото российской символики в Геническе. Об этом стало известно 29 апреля.
Обратите внимание В Мелитопольском районе оккупанты требуют открывать магазины и кафе без украинских товаров
На въезде в Геническ на стелле появилась российская символика,
– говорится в сообщении.
На фото видно, что вражеский флаг достаточно большого размера. Его намеренно установили высоко на стелле, чтобы триколор видели все.
Российский флаг в Геническе / Фото ХХ
Памятник Ленину в Геническе
18 апреля оккупационные власти установили в Геническе памятник Ленину. Его украинцы демонтировали еще в 2015 году. Об этом сообщил коллаборант Геннадий Малюков.
Сначала он опубликовал фото демонтированного и разваленного памятника, а затем склеенного назад оккупантами.
К слову – Кива призвал ударить ядеркой по Львову: смотрите видео