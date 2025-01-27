В Одессе легковушка сбила военного с протезом ноги и скрылась: в Патрульной полиции прокомментировали

В Одессе легковой автомобиль совершил наезд на военного с протезом ноги. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Видео с места происшествия появилось в сети вечером 26 января. У Патрульной полиции Одесской области прокомментировали этот инцидент, передает 24 Канал.

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Как в Патрульной полиции объяснили наезд на военного

Инцидент произошел на 5 станции Большого Фонтана.

На кадрах видно, как легковушка сбила мужчину. Тогда он вылез на капот машины, чтобы помешать дальнейшему движению. Но водителю таки удалось скрыться.

В Одессе машина наехала на мужчину с протезом: смотрите видео

В понедельник, 27 января, в Патрульной полиции прокомментировали эту ситуацию.

Вечером (26 января – 24 Канал) нам поступило сообщение о конфликте между водителем автомобиля Hyundai и мужчиной с протезом ноги, который передвигался на самокате. На месте патрульные предварительно установили, что автомобиль остановился на велополосе, где в это время двигался человек на электросамокате,

– сообщили правоохранители.

Им удалось выяснить, что мужчина сделал замечание водителю автомобиля, потому что тот препятствовал движению. Владелец Hyundai согласился перепарковаться.

Однако, когда он начал движение, то задел военного. Это спровоцировало конфликт.

"Когда экипаж патрульных прибыл по указанному адресу, водителя на месте не было, а мужчина отказался от помощи полиции и сообщил, что конфликт с водителем авто решили самостоятельно", – добавили в Патрульной полиции.

Сейчас ни одна из сторон конфликта в полицию с заявлениями не обращались.