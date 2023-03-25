В боях за Украину погиб молодой майор из Тернопольщины Дмитрий Чечик

Во время выполнения боевой задачи 24 марта погиб Дмитрий Чечик. 29-летний майор – уроженец села Ходаки Шумской общины.

Погибший воин был заботливым сыном, внуком и братом, надежным и справедливым собратьем. Дмитрий Чечик искренне любил Украину и боролся за нее до последнего вздоха.

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Что известно о жизни Героя

29-летний майор защищал страну от российских окупантов в должности заместителя командира танкового батальона.

На войне погиб Дмитрий Чечик / Фото из фейсбука Вадима Боярского

Городской голова Шумска рассказал, что Дмитрий был призван Каменец-Подольским военным комиссариатом Хмельницкой области и причислен к спискам личного состава воинской части еще с 2018 года.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Дмитрия Чечика. Вечная память Герою!

О дате и времени встречи защитника сообщат дополнительно на страницах городского совета Шумска.

Украина вернула тела павших бойцов

24 марта в Украину вернули тела еще 83 павших наших военнослужащих. Все они отдали жизнь за наше государство.

В Минреинтеграции рассказали, что передача тел погибших осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции. Всего с начала полномасштабного вторжения Киев сумел вернуть домой тела по меньшей мере 1509 защитников Украины.

В министерстве добавили, что тела передали с временно оккупированных территорий Украины при содействии Офиса Уполномоченного из пропавших без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

Важно! сообщить о пропавших без вести можно на горячую линию Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Также можно связаться с Уполномоченным лично по телефону: (099) 792-01-26.

В выходные дни можно отправлять сообщения на вайбер и телеграмм на номер: (095) 896-04-21.