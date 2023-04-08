Не стало одного из "Волков Да Винчи": погиб Иван "Милан" Ротар

На войне в Украине погиб боец батальона "Волки Да Винчи" Иван Ротарь с позывным "Милан". Он полег в бою на Донетчине.

В первые дни полномасштабной войны мужчина с трудом вернулся домой из-за границы, чтобы встать на защиту Родины. "Милан" погиб в Донецкой области.

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"Милан" погиб в Донецкой области

"Он упорно и отчаянно защищал Украину, исполняя обязанности на трудных участках фронта и защищая страну от коварного врага, отдал жизнь за каждого из нас", – отметили знакомые бойца.

Иван Ротарь был родом из села Костычаны Новоселицкого района Черновицкой области. В начале полномасштабной войны он, находясь за границей, отозвался вступить в добровольческое подразделение ГУК "ПС".

"И впоследствии с большим трудом приехал в Украину. На границе его не хотели пускать на войну, он дал большую взятку, чтобы ее впустили домой на Буковину и он смог добраться до нашего подразделения", – отмечают его собратья.

Что известно о военном

Когда переформировали добровольческое подразделение, "Милан" перешел в ряды ВСУ. Он присоединился к 67-й отдельной мобилизованной бригаде ДУК 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" и стал отличным специалистом по управлению беспилотниками.

"На его счету множество уничтоженных вражеских подразделений московского оккупанта в Донецкой области. Это позволяло останавливать значительные продвижения врага и сохранить множество жизней собратьев. Из-за этого за ним на фронте велась охота", – загадывают военные.

Его собратья подчеркнули, что Ротар был всегда с положительным мышлением и взвешенным в решениях, пользовался уважением у собратьев. Буковинец сделал очень многое для защиты Украины.

"Нам тебя всегда не будет, брат... Искренние соболезнования семье в связи с горькой непоправимой потерей", – добавили воины.

У военного осталось две маленькие дочери.

вылавливает соболезнования всем родным и близким погибшего воина.