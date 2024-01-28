Навеки осталось 29 лет: на войне погиб главный сержант "Карпатской Сечи"

В Луганской области погиб военный из Полтавы Владимир Вязун, неделю назад получивший "Золотой крест" от Главнокомандующего ВСУ. Он служил в рядах 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина.

Защитнику с позывным "Вязь" навеки осталось 29 лет. О потере 27 января известили собратья воина из сотни "Белые демоны".

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Что известно о Владимире Вязуне

Владимир Юрьевич Вязун родился 18 сентября 1994 года в городе Полтава, окончил общеобразовательную школу №24. С юных лет парень решил, что хочет связать жизнь с войском, и в 2012-м окончил Кременчугский военный лицей.

В защиту Украины от российских оккупантов полтавчанин стал в начале полномасштабного вторжения. Он служил во втором штурмовом взводе сотни "Белые демоны", имел звание главного сержанта.

С октября 2022 по октябрь 2023 года "Вязь" как командир сводных групп защитников принимал участие в наступательной операции под Кременной в Луганской области и обороне позиций в районе Тернов в Донецкой области.

В последнее время он участвовал в боях за село Макеевка Сватовского района Луганской области, оборонных и штурмовых операциях на линии фронта в области.

Собратья защитника отметили, что "Вязь", как настоящий боевой сержант, всегда шел впереди своих людей.

Воин погиб в ближнем бою у Макеевки 25 января.

Лицейская семья снова теряет своих детей. Выпускник 2012 Владимир Вязун. Погиб на востоке Украины, защищая нас с вами, наш город, наше государство. Вечная память лучшим сыновьям Украины. Вечная память нашим выпускникам!,

– написал в Фейсбуке бывший руководитель заведения Владимир Поляков.

Последняя награда– "Золотой крест" от Залужного

Владимир Вязун имел много военных наград, в частности, неделю назад ему вручили "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В Тахтауловском старостинском округе рассказали, что Владимир Вязун жил в деревне Тахтаулово. У него осталась жена.

О дате и времени прощания с Героем землякам сообщат дополнительно.