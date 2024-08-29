В боях за Украину погиб доброволец из Грузии Виктор Кипритиди

На войне погиб грузинский боец Виктор Кипритиди, который воевал на стороне ВСУ. Он был беженцем из оккупированной Россией Абхазии.

Подробностей гибели защитника пока нет, вскоре его тело доставят на Родину.

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Что известно о Викторе Кипритиди

Грузинский боец Виктор Кипритиди воевал на стороне вооруженных сил Украины. Ранее Виктор Кипритиди служил в "Грузинском легионе". На момент смерти ему было всего 49 лет.

Мужчина был беженцем из Абхазии – он родом из города Сухуми, который находится под контролем россиян с 1993 года.

Подробности его гибели не сообщаются. Тело воина доставят в Грузию 30 августа.

Вечная память Герою. Редакция 24 Канала выражает соболезнования близким воина.

Издание также сообщает, что в целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 60 грузинских бойцов, которые воевали на стороне ВСУ.

Стоит заметить, что "Грузинский легион" воюет в Украине с 2014 года.