Был одним из лучших: на войне погиб лётчик Антон Листопад, которого награждал Зеленский

На войне, защищая Украину, погиб лётчик Антон Листопад. Он летал на истребителе и с первых дней войны стал на защиту нашего государства.

Трагическую информацию сообщили в Физико-техническом лицее Ивано-Франковского областного совета. К сожалению, 5 августа на Востоке погиб полковник Олег Дегтярев, за время службы прошедший все звания.

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На войне погиб легендарный лётчик

В обороне украинского государства погиб Антон Листопад,

– говорится в сообщении.

Также там сообщили, что с первых минут полномасштабной войны России против Украины капитан Антон Листопад встал на защиту Украины.

На войне погиб Антон Листопад / Фото лицея

"За проявленное мужество, отвагу и профессионализм за несколько дней до гибели был отмечен президентом высокой государственной наградой – орденом за мужество 3-й степени", – говорится в сообщении.

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным, знакомым и друзьям погибшего летчика, отдавшего жизнь за Украину.

Что известно об одном из лучших летчиков Антоне Листопаде