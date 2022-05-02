На войне погиб отец львовского дизайнера часов — Игорь Малец

На фронте умер отец львовского дизайнера часов. Известно, что Игорь Малец получил тяжелое ранение, после которого не смог выздороветь.

Трагическое известие сын бойца сообщил в ночь на 1 мая. Мужчина героически защищал нашу свободу и будущее Украины.

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На войне погиб отец Назара Мальца

Сегодня (говорится о 30 апреля – 24 канал), после крайне тяжелого ранения умер мой отец. Героически защищая нашу свободу и будущее Украины,

– написал Назар Малец.

Сын также вспомнил, что отец:

научил его давать отпор всем проблемам;

искренне любить близких людей.

"Горжусь тобой, Папа! Ты навсегда в моем сердце! Слава Украине – Героям Слава!" – сказал львовянин.



Отец Назара получил тяжелое ранение / Фото Назара Мальца



Мужчина защищал Украину от российских оккупантов / Фото Назара Мальца



У мужчины осталась семья, а также маленькие внучки / Фото Назара Мальца

Война забирает лучших украинцев

На войне погиб "киборг", настоящий патриот и воин Андрей Кузнецов. Он в 2014 году защищал Донецкий аэропорт. Мужчина мечтал вернуться в деоккупированный Крым.

1 мая президент Соединенных Штатов Америки выступил на традиционном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, освещающих работу учреждения. Он перечислил преступления россиян против журналистов. Джо Байден вспомнил о гибели в Киеве журналистки и продюсерки Радио Свобода Веры Гирич. Он отметил, что в войне России против Украины мир знает о храбрости украинцев благодаря смелости американских репортеров и их коллег по всему миру.

30 апреля в Буче Киевской области умерла известная художница-шестидесятница Любовь Панченко. Она принадлежала к плеяде художников, активно развивавших украинскую культуру во времена хрущевской оттепели. Художница во время месячной оккупации Бучи голодала и у нее очень ухудшилось здоровье.

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким погибшего Героя Украины, отдавшего свою жизнь за нашу землю, свободу и независимость.