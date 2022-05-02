На войне погиб отец львовского дизайнера часов — Игорь Малец
Источник:Назар Малец
На фронте умер отец львовского дизайнера часов. Известно, что Игорь Малец получил тяжелое ранение, после которого не смог выздороветь.
Трагическое известие сын бойца сообщил в ночь на 1 мая. Мужчина героически защищал нашу свободу и будущее Украины.
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На войне погиб отец Назара Мальца
Сегодня (говорится о 30 апреля – 24 канал), после крайне тяжелого ранения умер мой отец. Героически защищая нашу свободу и будущее Украины,
– написал Назар Малец.
Сын также вспомнил, что отец:
- научил его давать отпор всем проблемам;
- искренне любить близких людей.
"Горжусь тобой, Папа! Ты навсегда в моем сердце! Слава Украине – Героям Слава!" – сказал львовянин.
Отец Назара получил тяжелое ранение / Фото Назара Мальца
Мужчина защищал Украину от российских оккупантов / Фото Назара Мальца
У мужчины осталась семья, а также маленькие внучки / Фото Назара Мальца
Война забирает лучших украинцев
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