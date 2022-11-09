В октябре Васильев отреагировал на смерти русских солдат и на то, как это переживают их матери. Он обращался к российским женщинам с призывом рожать еще, пишет 24 канал.

Кстати Вместо прав человека — жертвенность: Кирилл предложил изменения к стратегии нацбезопасности

Путин нарек священника героем

По информации российских СМИ, кремлевский диктатор присвоил посмертное звание Героя Российской Федерации протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему во время "специальной военной операции".

Настоятель храма при штабе ракетных войск стратегического назначения Михаил Васильев погиб 6 ноября в Украине. Он исполнял "пастырские обязанности". Священнику оккупантов был 51 год.

Обратите внимание! Васильев успел побывать с российскими оккупантами в якобы миротворческих операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии на Северном Кавказе и в Сирии. После объявления частичной мобилизации священник захватчиков заявил, что "отсидеться, когда твои сверстники по долгу службы идут в зону военных действий, значит потерять право что-то говорить и советовать".

РПЦ поддерживает убийства украинцев: основное

Патриарх оккупантов считает, что мир настроен враждебно против России, поскольку он имеет свои религиозные убеждения, "альтернативное" видение Бога, человека и мира.

В начале полномасштабного вторжения патриарх РПЦ подарил икону командующему Росгвардии Виктору Золотову. Он "благословил" российских военных на кровавую войну в Украине и уверял, что "победа будет за Россией".

Патриарх русской православной церкви Кирилл призвал внести новые ценности для стратегии нацбезопасности России. Речь идет о "жертве", "вере" и "любви к отечеству".

В РПЦ считают, что когда россиянин идет убивать украинцев, это "смывает все грехи".

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