У жовтні Васильєв відреагував на смерті російських солдатів та те, як це переживають їхні матері. Він звертався до російських жінок із закликом народжувати ще, пише 24 канал.

До речі Замість "прав людини" – "жертовність": Кіріл запропонував зміни до стратегії нацбезпеки

Путін нарік священника героєм

За інформацією російських ЗМІ, кремлівський диктатор присвоїв посмертне звання Героя Російської Федерації протоієрею Міхаілу Васильєву, який загинув під час "спеціальної військової операції".

Настоятель храму при штабі ракетних військ стратегічного призначення Міхаіл Васильєв загинув 6 листопада в Україні. Він виконував "пастирські обов'язки". Священнику окупантів був 51 рік.

Зверніть увагу! Васильєв встиг побувати з російськими окупантами у нібито миротворчих операціях у Косово, Боснії, Абхазії, Киргизії Північному Кавказі та в Сирії. Після оголошення часткової мобілізації священник окупантів заявив, що "відсидітися, коли твої однолітки за обов'язком служби йдуть у зону військових дій, означає втратити право щось говорити та радити".

РПЦ підтримує вбивства українців: основне

Патріарх окупантів вважає, що світ налаштований вороже проти Росії, оскільки та має свої релігійні переконання, "альтернативне" бачення Бога, людини й світу.

На початку повномасштабного вторгнення, патріарх РПЦ подарував ікону командувачу Росгвардії Віктору Золотову. Він "благословив" російських військових на криваву війну в Україні й запевняв, що "перемога буде за Росією".

Патріарх російської православної церкви Кіріл закликав внести нові цінності для стратегії нацбезпеки Росії. Мовиться про "жертовність", "вірю" й "любов до вітчизни".

У РПЦ вважають, що коли росіянин йде вбивати українців, то це "змиває всі гріхи".

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