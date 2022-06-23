На войне за Украину погибли супруги из Кропивницкого Тарас и Ольга Мельстеры

Война России против Украины забирает у нас самых лучших людей. Очередное печальное известие о потере поступило с Востока.

В войне с российскими оккупантами 21 июня погибли супруги из Кропивницкого. О смерти Ольги и Тараса Мальстера сообщила мать Инга Дудник.

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Когда жизнь заставила их сменить компьютерные мышки на автомат, я пыталась принять их выбор. Когда дочь обрезала косы не потому, что хотела сменить прическу, а потому, что мешали носить броник, меня накрыло. А сегодня я плачу. Они стали нашими ангелами охранниками,

– написала женщина.

Она поблагодарила дочь Ольгу и зятя Тараса за то, что они защищали Украину. Теперь они будут являться ее защитниками на небе.

Мать потеряла единственного сына

О погибшей Ольге известно, что создавала кондитерские изделия. Женщина выпекала печенье, украшавшее вручную. Говорила, что любовь к рисованию и приготовлению соединилась для нее в пряниках.

Также участвовала во многих благотворительных проектах для помощи военным, онкобольным, детям и людям, не имеющим постоянного места жительства. Мама Ольги – Инга Дудник – координатор гуманитарного центра в Кропивницком для помощи переселенцам.

Погибший герой Тарас Мальстер был у матери единственным сыном, которого она, к сожалению, потеряла в этой войне. Сама же Людмила Шестакова – экология и координатор регионального кинофестиваля "Docudays UA".

Редакция 24 канала искренне сочувствует всем родным, знакомым и друзьям погибших супругов, отдавших свои жизни за Украину.

Погибшие Герои в войне с Россией

К сожалению, нам нередко приходится слышать ужасающие известия с фронта, где гибнут наши воины. Стало известно, что 18 июня в бою с российскими захватчиками погиб основатель молодежной ОО "Зов Яра" с позывным "Историк". Герой выполнял боевое задание в Херсонской области, когда его накрыло артиллерийским обстрелом. Друзьям было известно, что "Историк" готовился с честью принять смерть в бою. Однако до сих пор не могут оправиться от потери.

Сообщалось и о том, что на войне с российскими оккупантами погиб командир батальона "Карпатская Сечь" и многолетний руководитель "Легиона Свободы" Олег Куцин . Украина потеряла Героя в Харьковской области, на Изюмском направлении. Олег Куцин, позывной которого был "Кум", возглавлял 49-й отдельный стрелковый батальон Вооруженных Сил Украины. Также он был основателем "Легиона Свободы" и руководил им на протяжении многих лет. Его знали как настоящего воина.

К сожалению, теряем мы в этой войне мужественных и смелых корреспондентов. Погиб известный украинский военный корреспондент Алексей Чубашев . Только в 2021 году защитника уволили в запас. Но сразу после полномасштабного вторжения он вернулся в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину. Обстоятельства смерти точно не были известны. После 24 февраля у него родился сын. Герой успел увидеть его однажды.

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