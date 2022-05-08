На вокзале в Гомельской области заметили погрузку белорусской техники на поезда

Россияне продолжают использовать территорию Беларуси как свой военный плацдарм. Кроме того, враг может привлечь к войне в Украине боевую технику подконтрольного соседа.

Открытие нового фронта на границе с Беларусью оценивается как маловероятное. Впрочем, следует учитывать, что россияне могут использовать соседа в своих интересах.

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Белорусская техника на поездах

Белорусы заметили погрузку их военной техники на поезда. Подготовка боевых машин к транспортации была замечена на вокзале города Хойники вблизи Гомеля.

Активистам удалось собрать полный перечень техники, загруженной на поезда:

20 БМП-2;

6 разведывательных боевых машин БРМ-1К;

танки Т-72Б – 12 единиц;

122-миллиметровая гаубица "Гвоздика" – 6 единиц.

Также на поезда загружены бронированные и медицинские МТ-ЛБ, БПЗМ-2 и ЗИЛ-131. Сообщается, что в товарный вагон солдаты загружали ящики и доски.

Ситуация в Беларуси: последние новости

Украине не стоит полностью исключать возможность нападения с белорусской границы. По мнению белорусского оппозиционера Франака Вячорки, помнить о шансе такого развития событий нужно всегда, по крайней мере, пока у власти в Беларуси Лукашенко.

Активисты заметили, как в Беларуси разгружали большой эшелон с военной техникой. По подсчетам, речь шла как минимум о 40 единицах. Кроме того, были отмечены пассажирские вагоны, в которых перевозили личный состав.

Большая колонна военной техники была также зафиксирована на Пинском направлении. БТРы и другая боевая техника были подмечены красными квадратами. По предположению активистов, это было сделано с тем, чтобы скрыть бортовые номера машин, чтобы впоследствии их было невозможно отследить. Приказ о нанесении на технику красных квадратов мог быть отдан из Москвы.

Лукашенко понял, что Россия проигрывает в войне с Украиной, поэтому хочет показать, что он был не у дел и сделать виновным только Путина. Самопровозглашенный диктатор не хочет нести ответственность за свое сотрудничество с агрессором.

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