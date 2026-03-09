7 машин преследовали авто ТЦК на Волыни: военнообязанного "отбили", военные ранены
- На Волыни гражданские напали на группу оповещения ТЦК, ранив военных и освободив военнообязанного.
- Инцидент произошел вблизи села Озеро, когда около семи гражданских автомобилей заблокировали служебный автомобиль.
На Волыни произошел инцидент с работниками ТЦК. Гражданские напали на группу оповещения.
Военные при этом были ранены. Об этом рассказали в Волынском областном ТЦК и СП.
Что известно об инциденте с ТЦК на Волыни?
Как сообщили в ТЦК, 8 марта вблизи села Озеро группа гражданских напала на группу оповещения. Военные выполняли служебное задание, доставляя военнообязанного в ТЦК.
Около семи гражданских автомобилей догнали служебный автомобиль ТЦК и начали намеренно блокировать его движение, осуществляя опасные маневры и подрезая транспортное средство. В результате таких действий служебный автомобиль съехал в кювет. После этого группа лиц применила силу к военнослужащим, разбила стекло автомобиля и силой освободила военнообязанного, которого доставляли в ТЦК,
– подчеркнули в ТЦК.
Важно, что в результате нападения один военнослужащий получил травму головы, а еще один имеет ссадину на предплечье и лице. Однако они в стабильном состоянии.
Кого незаконно уволили во время нападения, в ТЦК не называют. Но там указали, что человек – житель Запорожья и подлежит призыву на военную службу.
"Информация передана в правоохранительные органы. Устанавливаются все лица и автомобили, причастные к организации и осуществлению нападения. Препятствование законной деятельности военнослужащих, применение силы и организация подобных нападений во время военного положения является тяжким преступлением и влечет за собой уголовную ответственность", – добавили в ТЦК.
В то же время в Виннице произошел другой инцидент. Там выясняют, не причастны ли работники ТЦК к избиению мужчины прямо на улице.