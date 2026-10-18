На Волыни после прилета вспыхнул пожар: жителей Маневичского района просят эвакуироваться

Российские войска 18 октября атаковали Маневичи Волынской области. Там вспыхнул пожар.

В связи с этим жителей населенного пункта призывают эвакуироваться. Об этом сообщил Игорь Зинкевич.

Что известно о ситуации на Волыни?

После прилета в Маневичах вспыхнул пожар, из-за чего произошло большое задымление. Глава общины Александр Гаврилюк отметил важность эвакуации жителей района Тридцатки.

Оставьте свои дома, переместитесь к друзьям в другие части населенного пункта,

– написал Гаврилюк.

Впоследствии он уточнил, что враг атаковал промышленное предприятие. Предварительно обошлось без пострадавших. Загорелись складское и производственное помещение.

Ранее в поселке Маневичах на Волыни была похожая ситуация: жителей проинформировали о возможной аварии на одном из предприятий, которая может привести к выбросу аммиака в воздух. Произошло это в результате российских обстрелов.

Какие еще города находились под ударом врага?

Утром 18 октября российские дроны атаковали энергетический объект в Кременецком районе Тернопольщины. Из-за удара часть местных жителей осталась без электроэнергии.

Глава Ровенской ОГА Александр Коваль сообщил, что под атакой в ​​регионе оказались объекты гражданской инфраструктуры. Профильные службы работают над ликвидацией последствий, а пожары уже локализованы.

Враг бил и по Запорожью – в городе повреждены жилые дома. К сожалению, погибла молодая женщина, известно и о раненых.