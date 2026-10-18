Через це жителів району Тридцятки закликають евакуюватися. Про це повідомив Ігор Зінкевич.

Що відомо про ситуацію на Волині?

Після прильоту у Маневичах спалахнула пожежа, через що сталося велике задимлення. Голова громади Олександр Гаврилюк наголосив на важливості евакуації жителів району Тридцятки.

Залишіть свої домівки, перемістіться до друзів у інші частини населеного пункту,

– написав Гаврилюк.

Слід зазначити, що наразі немає подробиць атаки та інших деталей щодо ситуації у Маневичах.

Раніше в селищі Маневичі на Волині була подібна ситуація: жителів поінформували про можливу аварію на одному з підприємств, яка може призвести до викиду аміаку в повітря. Сталося це внаслідок російського обстрілу.

Які ще міста були під ударом ворога?

Вранці 18 жовтня російські дрони атакували енергетичний об'єкт у Кременецькому районі Тернопільщини. Через удар частина місцевих жителів залишилася без електроенергії.

Очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що під атакою в регіоні опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків, а пожежі вже локалізовано.

Ворог бив і по Запоріжжю – у місті пошкоджені житлові будинки. На жаль, загинула молода жінка, відомо й про поранених.