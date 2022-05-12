На Волыни произошла авария с участием рейсовых автобусов: есть пострадавшие

Сегодня около 10:20 вблизи села Трояновка Камень-Каширского района Волынской области произошла авария. Столкнулись два пассажирских автобуса. Предварительно известно о шести пострадавших, которые обратились за медицинской помощью.

О ДТП сообщили на официальном сайте Национальной полиции Украины. Отмечается, что на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа полиции.

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Детали аварии на Волыни

12 мая около 10:20 вблизи села Трояновка Камень-Каширского района произошло ДТП. По данным национальной полиции, водитель рейсового автобуса, осуществлявшего международные перевозки, допустил столкновение с двигавшимся впереди транспортным средством ПАЗ.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отделения полиции (пгт Маневичи). Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и детали ДТП.

Что известно о пострадавших

По предварительным данным, в рейсовом маршрутном такси находился 51 человек. Национальная полиция сообщила, что никто из них не пострадал.

Однако шесть пассажиров автобуса ПАЗ обратились за медицинской помощью – они получили телесные повреждения. Людей отправили в больницу для обследования.

Жуткая авария в Ровненской области

На прошлой неделе, а именно 3 мая на трассе Киев – Чоп возле населенного пункта Сытное Дубенского района Ровненской области произошла трагическая авария.

Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito при обгоне столкнулся с грузовиком с цистерной с горючим. Отмечается, что от удара бензовоз вылетел на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус. Сразу после того, грузовик с горючим съехал в кювет и взорвался. В результате возник масштабный пожар.

Погибли 24 пассажира и двое водителей. В частности, 11 пассажиров автобуса и водитель бензовоза с травмами разной степени попали в больницу. По данным правоохранителей, уже установлены места жительства всех пострадавших. Речь идет о 12 мужчинах, 6 из которых погибли, и 26 женщинах, среди них 20, к сожалению, не выжили. Также известно, что среди жертв автокатастрофы – два подростка в возрасте 17 лет.

Обратите внимание, что в Министерстве внутренних дел ДТП назвали самой крупной в Украине аварией за последние 10 лет. Родным погибших выразил соболезнования и президент Владимир Зеленский в своем обращении.

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