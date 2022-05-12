Про дорожньо-транспортну пригоду повідомили на офіційному сайті Національної поліції України. Зазначається, що на місці події зараз працює слідчо-оперативна група поліції.

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Деталі аварії на Волині

12 травня близько 10:20 поблизу села Троянівка Камінь-Каширського району трапилось ДТП. За даними національної поліції, водій рейсового автобуса, що здійснював міжнародні перевезення, допустив зіткнення із транспортним засобом ПАЗ, який рухався попереду.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції (смт Маневичі). Працівники поліції з'ясовують обставини та деталі дорожньо-транспортної пригоди.

Що відомо про постраждалих

За попередніми даними, в рейсовому маршрутному таксі перебувала 51 особа. Національна поліція повідомила, що ніхто з них не постраждав.

Проте, шестеро пасажирів автобуса ПАЗ звернулися за медичною допомогою – вони отримали тілесні ушкодження. Людей відправили до лікарні для обстеження.

Моторошна аварія в Рівненській області

Минулого тижня, а саме 3 травня на трасі Київ – Чоп біля населеного пункту Ситне Дубенського району Рівненської області трапилась трагічна аварія.

Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito під час обгону зіткнувся з вантажівкою з цистерною з пальним. Зазначається, що від удару бензовоз вилетів на зустрічну смугу та врізався у пасажирський автобус. Одразу ж після того, вантажівка з пальним з'їхала у кювет та вибухнула.​ Внаслідок цього виникла масштабна пожежа.

Загинули 24 пасажири та двоє водіїв. Зокрема, 11 пасажирів автобуса та водій бензовоза із травмами різного ступеня потрапили у лікарню. За даними правоохоронців, вже встановлено місця проживання усіх постраждалих. Йдеться про 12 чоловіків, 6 з яких загинули, та 26 жінок, серед них 20, на жаль, не вижили. Також відомо, що серед жертв автокатастрофи – двоє підлітків віком 17 років.

Зверніть увагу, що у Міністерстві внутрішніх справ ДТП назвали найбільшою в Україні аварією за останні 10 років. Рідним загиблих висловив співчуття і президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

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