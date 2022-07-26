Двое детей убегали от войны из Харькова: каково состояние пострадавших на Волыни после падения беспилотника

Украинские военные 25 июля на Волынском направлении сбили российские беспилотники. В результате падения обломков погиб один человек и еще 5 получили ранения. Два человека до сих пор находятся в больнице.

Двое мужчин до сих пор в больнице

Руководитель районной военной администрации Ковеля Ольга Черен рассказала, что после вражеских действий оккупантов по состоянию на утро 26 июля в больнице из-за травм находились двое взрослых. Известно, что обломки зенитной ракеты и вражеского беспилотника упали в селе Дубовое.

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Один из травмированных находится в травматологии. У него врачи диагностировали перелом ребер и лопатки. Другой пострадавший мужчина находится в хирургическом отделении с переломом голени.

Ольга Черен рассказала, что один из травмированных мужчин – родной брат погибшего. К моменту падения обломков мужчины находились в гараже, который от удара полностью разрушен.

Кроме двух взрослых, также пострадали трое детей. К моменту падения обломков дети, двое из которых переселенцы, находились в доме. После осмотра и оказания медпомощи их отпустили домой.

У детей было состояние испуга. Двое из них приехали в Дубовое из Харькова, скрываясь от бомбардировок,

– сообщила руководитель РВА.

Погибшего жителя села Дубовое будут хоронить 26 июля. Ему было 70 лет.

Что известно о вражеских беспилотниках на Волыни

25 июля около 15 часов появилась информация, что украинские военные уничтожили 2 вражеских беспилотника на Волынском направлении. Обломки одного вражеского БпЛА упали и повредили частные дома.

В воздушном командовании "Запад" рассказали, что беспилотники прибыли с территории белорусов и проводили разведку объектов в Волынской области. На перехват БпЛА подняли истребитель, а также сработала система ПВО.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото последствий разрушений.

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