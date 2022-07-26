Двоє чоловіків досі у лікарні

Керівниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен розповіла, що після ворожих дій окупантів станом на ранок 26 липня у лікарні через травми перебувало двоє дорослих. Відомо, що уламки зенітної ракети та ворожого безпілотника впали в селі Дубове.

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Один із травмованих перебуває у травматології. У нього лікарі діагностували перелом ребер та лопатки. Інший чоловік, який постраждав, перебуває у хірургічному відділенні з переломом гомілки.

Ольга Черен розповіла, що один із травмованих чоловіків – рідний брат загиблого. На момент падіння уламків чоловіки перебували в гаражі, який від удару повністю зруйнований.

Окрім двох дорослих, також постраждало троє дітей. На момент падіння уламків діти, двоє з яких переселенці, перебували в будинку. Після огляду та надання меддопомоги їх відпустили додому.

У дітей був стан переляку. Двоє з них приїхали в Дубове з Харкова, ховаючись від тих бомбардувань,

– повідомила керівниця РВА.

Загиблого жителя села Дубове ховатимуть 26 липня. Йому було 70 років.

Що відомо про ворожі безпілотники на Волині

25 липня близько 15 години з'явилася інформація, що українські військові знищили 2 ворожі безпілотники на Волинському напрямку. Уламки одно ворожого БпЛА впали й пошкодили приватні будинки.

В повітряному командуванні "Захід" розповіли, що безпілотники прибули з території білорусі й проводили розвідку об'єктів у Волинській області. На перехоплення БпЛА підняли винищувач, а також спрацювала система ППО.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко опублікував фото наслідків руйнувань.

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