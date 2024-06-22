На Волыни во время тревоги работала ПВО: в ОВА рассказали детали об атаке

Во время воздушной тревоги на Волыни работала противовоздушная оборона. Ликвидация последствий падения обломков продолжается, но пострадавших нет.

Об этом сообщили в Волынской ОВА по состоянию на утро.

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"Ночью на территории Волынской области работала ПВО. Вражеские цели были обнаружены в воздушном пространстве. Сейчас продолжается ликвидация последствий падения обломков. К счастью, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Добавляют, что все необходимые службы находятся на месте и выполняют свои обязанности.

Заметим, что ночью о взрывах сообщали жители Луцка. Предварительно там фиксировали движение вражеских беспилотников.