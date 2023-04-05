На восточном фронте защитники приземлили вражеский Ка-52

Украинские защитники уничтожили еще один российский вертолет Ка-52. Достижением защитников похвастались в Генеральном штабе ВСУ.

5 апреля украинские военные уничтожили еще один вертолет оккупантов – Ка-52. Всего с начала полномасштабного вторжения вражеская армия потеряла 292 вертолета и 306 самолетов.

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Россияне изрядно гордятся своим Ка-52

Российские войска очень гордятся своими вертолетами Ка-52 и даже придумали к ним пафосное название "Аллигатор". Однако наши защитники периодически превращают их в металлолом. Особенно "хороший улов" был 24 января 2023 года, когда всего за пол часа было уничтожено 3 таких вертолета.

Однако обычно их уничтожают поодиночке, в частности, так и случилось 5 апреля.

На восточном фронте наши воины уничтожили русский вертолет Ка-52. Выстоим и победим!

– сообщили в Генштабе ВСУ.

В Генштабе рассказали о свежих потерях врага

Ка-52 – разведывательно-ударный вертолет "нового поколения" ВВС России. Он может поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.

Кроме вертолета Ка-52, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления врага, 2 склада боеприпасов, 2 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Всего авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов.