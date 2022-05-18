Во всех областях Украины, кроме западных, повторная воздушная тревога

18 мая 2022 , 21:46
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Почти по всей территории Украины снова включили сирены. С момента последнего отбоя прошло всего около 30 минут.

Немедленно возьмите свой тревожный чемодан и спускайтесь в укрытие. Об этом сообщает 24 канал.

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Повторную тревогу объявили около 21:40. Сначала – на Востоке и Юге. В то же время в Днепре, Харькове и Донецке отбоя не было еще с предыдущей тревоги, то есть с 18 часов.

Через 20 минут опасность распространилась на остальные области. Сирены включили уже во всех регионах, кроме западных.

В каких областях объявили тревогу

  • Черкасской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Кировоградской,
  • Одесской,
  • Николаевской,
  • Запорожской,
  • Донецкой,
  • Луганской,
  • Харьковской,
  • Днепропетровской,
  • Киевской,
  • Житомирской,
  • Винницкой,
  • Черниговской.

Заметим, перед тем, около 19:20, воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. На Востоке сирены зазвучали несколько ранее. Ориентировочно через 2 часа власти сообщили об отбое.


Карта тревог по состоянию на 22:06 / Скриншот єМапа

К теме смотрите видео о том что делать, когда раздается сирена:

 

Автор: Софія Мінджоса