Во всех областях Украины, кроме западных, повторная воздушная тревога

Почти по всей территории Украины снова включили сирены. С момента последнего отбоя прошло всего около 30 минут.

Немедленно возьмите свой тревожный чемодан и спускайтесь в укрытие. Об этом сообщает 24 канал.

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Повторную тревогу объявили около 21:40. Сначала – на Востоке и Юге. В то же время в Днепре, Харькове и Донецке отбоя не было еще с предыдущей тревоги, то есть с 18 часов.

Через 20 минут опасность распространилась на остальные области. Сирены включили уже во всех регионах, кроме западных.

В каких областях объявили тревогу

Черкасской,

Сумской,

Полтавской,

Кировоградской,

Одесской,

Николаевской,

Запорожской,

Донецкой,

Луганской,

Харьковской,

Днепропетровской,

Киевской,

Житомирской,

Винницкой,

Черниговской.

Заметим, перед тем, около 19:20, воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. На Востоке сирены зазвучали несколько ранее. Ориентировочно через 2 часа власти сообщили об отбое.



Карта тревог по состоянию на 22:06 / Скриншот єМапа

К теме смотрите видео о том что делать, когда раздается сирена: