По всей Украине звучала воздушная тревога: взрывы произошли в столице и Николаеве
Утром 26 июня почти во всех украинских областях объявили о воздушной тревоге. Из-за угрозы ракетных обстрелов людей призывают находиться в укрытиях.
Соответствующую информацию местные власти начали распространять ориентировочно в 05:16 25 июня. Сначала тревога раздалась в Николаевской области, а впоследствии начала раздаваться и в других регионах.
Заметьте Тревога во многих областях Украины: сообщили о взрывах в разных регионах
Вскоре после оглашения опасности в Киеве раздались взрывы. Около 6:20 несколько "прилетов" произошло в Шевченковском районе столицы. Несколько позже, в 6:50, о звуках взрывов сообщили и жители Николаева.
Во всех областях раздались сирены
Воздушная тревога была объявлена на:
- Николаевщине;
- Харьковщине;
- Полтавщине;
- Одесщине;
- Кировоградщине;
- Черкассщине;
- Винниччине;
- Киевщине;
- Житомирщине;
- Сумщине;
- Донбасе;
- Черниговщине;
- Запорожье и других областях Украины.
Следует заметить, что тревоги не раздаются на Херсонщине и в Крыму, ведь эта территория временно оккупирована Россией. На Луганщине тревога продолжается с начала апреля постоянно.
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Последние воздушные тревоги и обстрелы городов: коротко
- В ночь на 24 июня сирены прозвучали на всей территории Украины. После этого о взрывах сообщили жителям 5 областей. В частности, Львовщины, Тернопольщины, Житомирщины, Киевщины и Харьковщины.
- Уже стало известно, что по Львовщине враг выпустил 6 ракет с Черного моря. Две – удалось сбить нашей ПВО. 4 таки попали в Яворовский полигон. Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что в результате ракетного удара 4 человека пострадали. Известно, что один из них средней тяжести, двое – легких. Они госпитализированы.
- К счастью, над Хмельнитчиной наша система ПВО сбила 2 ракеты. Обломки от первой упали в лесу в Каменец-Подольском районе, от второй – в сельском саду одной из тергобщин в Хмельницкой области.
- По Житомирщине враги выпустили ориентировочно 30 ракет, только 10 – наша ПВО смогла сбить.
- Кроме того, по поселку Десна в Черниговской области оккупанты выпустили 20 ракет. Они попали в объекты инфраструктуры, которые подверглись разрушениям.
- В офисе Президента сказали, что враг выпустил 48 ракет по Украине. Там объяснили, что так Россия пытается запугать украинцев.
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