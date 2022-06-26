По всей Украине звучала воздушная тревога: взрывы произошли в столице и Николаеве

Утром 26 июня почти во всех украинских областях объявили о воздушной тревоге. Из-за угрозы ракетных обстрелов людей призывают находиться в укрытиях.

Соответствующую информацию местные власти начали распространять ориентировочно в 05:16 25 июня. Сначала тревога раздалась в Николаевской области, а впоследствии начала раздаваться и в других регионах.

Заметьте Тревога во многих областях Украины: сообщили о взрывах в разных регионах

Вскоре после оглашения опасности в Киеве раздались взрывы. Около 6:20 несколько "прилетов" произошло в Шевченковском районе столицы. Несколько позже, в 6:50, о звуках взрывов сообщили и жители Николаева.

Во всех областях раздались сирены

Воздушная тревога была объявлена на:

Николаевщине;

Харьковщине;

Полтавщине;

Одесщине;

Кировоградщине;

Черкассщине;

Винниччине;

Киевщине;

Житомирщине;

Сумщине;

Донбасе;

Черниговщине;

Запорожье и других областях Украины.

Следует заметить, что тревоги не раздаются на Херсонщине и в Крыму, ведь эта территория временно оккупирована Россией. На Луганщине тревога продолжается с начала апреля постоянно.

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