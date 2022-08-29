На Востоке и в Центре Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие
29 августа 2022 , 10:01Читати новину українською
По Украине снова начинаются тревоги. Опасность была объявлена на Востоке и в Центре нашего государства.
Людям не стоит пренебрегать безопасностью. Поэтому следует немедленно пройти в укрытие.
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В каких областях тревога
Согласно карте тревог, красными стали следующие регионы:
- Сумская;
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецк;
- Полтавская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Черкасская;
- Кировоградская
- Черкасская области.