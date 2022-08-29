На Востоке и в Центре Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

29 августа 2022 , 10:01
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По Украине снова начинаются тревоги. Опасность была объявлена на Востоке и в Центре нашего государства.

Людям не стоит пренебрегать безопасностью. Поэтому следует немедленно пройти в укрытие.

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В каких областях тревога

Согласно карте тревог, красными стали следующие регионы:

  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Луганская;
  • Донецк;
  • Полтавская;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Черкасская;
  • Кировоградская
  • Черкасская области.
 
Автор: Оксана Княжик