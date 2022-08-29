Людям не варто нехтувати безпекою. Тому слід негайно пройти в укриття.

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У яких областях тривога

Згідно з мапою тривог, червоними стали такі регіони:

Сумська;

Харківська;

Луганська;

Донецька;

Полтавська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Черкаська;

Кіровоградська

Черкаська області.

Під час тривоги варто з тривожним рюкзаком піти в безпечне місце. У рюкзаку мають бути документи, гроші, вода, їжа. Вимкнути комунікації в домі. Дорогою варто допомогти старим або немічним сусідам, якщо такі є. Сидіти в укритті до наступного сигналу тривоги. Він означає, що небезпека минула.

російські обстріли

окупанти не припиняють випускати свої ракети по Україні. Вночі та зранку 29 серпня завдали ударів по Дніпропетровській області. Били по Нікопольському, Синельниківському та Дніпровському районах. У Нікопольському районі загарбники поцілили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді. За попередньою інформацією, без постраждалих.

А зранку 28 серпня російські окупанти вкотре обстріляли Чернігівщину. Очільник ОВА розповідав, що ворог атакував прикордоння Семенівської громади. Постраждала череда корів місцевого господарського підприємства. Через обстріли також спалахнув будинок на околиці прикордонного села.

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