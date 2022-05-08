На Востоке и в Киеве – воздушная тревога: немедленно в укрытие
8 мая 2022 , 17:54Читати новину українською
Примерно в 18:00 8 мая в части регионов Украины завыли сирены. Сигнал воздушной тревоги появился на востоке Украины, а после этого начал распространяться по другим областям.
Воздушная тревога раздалась также на Севере и частично на Юге и в Центре Украины, передает 24 канал.
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По состоянию на 18:10 воздушной тревоги нет:
- в Черкасской области,
- на Кировоградщине,
- Херсонщине,
- Винницкой области,
- Хмельницкой области,
- Ровненщине,
- Тернопольщине,
- Ивано-Франковской области,
- Львовщине,
- Закарпатье,
- Волыни и Буковине.
Карта воздушной опасности / Скриншот "єМапи"
Заметим, что сигнал воздушной тревоги 8 мая звучал в Украине неоднократно. Это связано с тем, что оккупанты активизировали ракетные обстрелы по Украине накануне сакрального дня россиян 9 мая.