На Востоке и в Киеве – воздушная тревога: немедленно в укрытие

Примерно в 18:00 8 мая в части регионов Украины завыли сирены. Сигнал воздушной тревоги появился на востоке Украины, а после этого начал распространяться по другим областям.

Воздушная тревога раздалась также на Севере и частично на Юге и в Центре Украины, передает 24 канал.

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По состоянию на 18:10 воздушной тревоги нет:

в Черкасской области,

на Кировоградщине,

Херсонщине,

Винницкой области,

Хмельницкой области,

Ровненщине,

Тернопольщине,

Ивано-Франковской области,

Львовщине,

Закарпатье,

Волыни и Буковине.



Карта воздушной опасности / Скриншот "єМапи"

Заметим, что сигнал воздушной тревоги 8 мая звучал в Украине неоднократно. Это связано с тем, что оккупанты активизировали ракетные обстрелы по Украине накануне сакрального дня россиян 9 мая.