На Востоке оккупанты потеряли БМП, миномет и еще 28 своих бойцов

Российские оккупанты продолжают нести потери в войне против Украины. Только сегодня наши защитники и защитницы ликвидировали 28 захватчиков.

О новых потерях врага на Востоке сообщили наши защитники. По меньшей мере 4 единицы вражеской техники превратились в металлолом.

Заметьте Через 1,5 – 2 месяца Украина начнет масштабное контрнаступление, – CIT

Потери россиян на Востоке

Только за сегодня, 21 мая, украинские защитники и защитницы уничтожили:

28 оккупантов из личного состава;

1 боевую машину пехоты;

1 артиллерийскую систему;

1 миномет;

1 АТТ.

Потери россиян по состоянию на 87 день войны

По состоянию на 21 мая суммарные потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину только среди личного состава составляют около 28 850 человек. В Генштабе Вооруженных Сил отмечают, что цифры приблизительны, ведь подсчет усложняют активные боевые действия.

Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили:

150 оккупантов;

15 вражеских танков;

26 боевых бронированных машин;

1 реактивную систему залпового огня;

1 вертолет;

2 беспилотника;

1 крылатую ракету;

16 единиц автомобильной техники и цистерн с топливом.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. А вот на Северском направлении россияне обстреливают приграничные населенные пункты с территории России, используя реактивные системы залпового огня.

На Слобожанском направлении оккупанты пытаются удержать занятые позиции, а чтобы не допустить продвижение наших войск к государственной границе, обстреливает пограничные населенные пункты в Харьковской области;

На Славянском и Лиманском направлениях оккупанты готовятся к наступательным действиям.

В Донецком направлении захватчики стремятся прорвать оборону украинских войск с целью выхода на административные границы Луганской области. Для этого оккупанты применяют все оружие, включая авиацию.

На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях наступательных действий не зафиксировано. Однако на последнем россияне пытаются закрепиться и ведут воздушную разведку. Больше о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 21 мая читайте здесь.

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