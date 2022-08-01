На Востоке – масштабная воздушная тревога: направляйтесь в укрытие
1 августа 2022 , 18:22Читати новину українською
Источник:Карта воздушных тревог
В восточных областях 1 августа была объявлена воздушная тревога. Людям следует немедленно уходить в укрытие.
Сирены начали раздаваться в 18:15. Тревога распространилась на 7 областей.
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Где объявили воздушную тревогу
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Луганская области.
Как действовать
После объявления воздушной тревоги людям следует немедленно идти в укрытие. Там надо оставаться до отбоя, о котором скажут из официальных ресурсов.