На Востоке – масштабная воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

В восточных областях 1 августа была объявлена воздушная тревога. Людям следует немедленно уходить в укрытие.

Сирены начали раздаваться в 18:15. Тревога распространилась на 7 областей.

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Где объявили воздушную тревогу

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская области.

Как действовать

После объявления воздушной тревоги людям следует немедленно идти в укрытие. Там надо оставаться до отбоя, о котором скажут из официальных ресурсов.