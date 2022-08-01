На Востоке – масштабная воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

1 августа 2022 , 18:22
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Карта воздушных тревог

В восточных областях 1 августа была объявлена воздушная тревога. Людям следует немедленно уходить в укрытие.

Сирены начали раздаваться в 18:15. Тревога распространилась на 7 областей.

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Где объявили воздушную тревогу

  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Луганская области.

Как действовать

После объявления воздушной тревоги людям следует немедленно идти в укрытие. Там надо оставаться до отбоя, о котором скажут из официальных ресурсов.

 
Автор: Ольга Музика