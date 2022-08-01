Сирени почали лунати о 18:15. Тривога поширилась на 7 областей.
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Де оголосили повітряну тривогу
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Луганська.
Як діяти
Після оголошення повітряної тривоги людям слід негайно йти в укриття. Там треба залишатись до відбою, про який скажуть з офіційних ресурсів.
Якщо можливості спуститись в укриття немає, слід хоча б дотримуватись правил двох стін вдома. Під час повітряної тривоги не варто залишатись на вулиці. Нехтувати цими правилами не можна, оскільки вони рятують життя.