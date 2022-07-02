На Востоке объявили воздушную тревогу: в Павлограде на Днепропетровщине слышали взрыв
Источник:"Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ"
На Востоке по состоянию на 17:00 2 июля объявили о воздушной тревоге. Тем временем в Павлограде на Днепропетровщине местные жители услышали взрыв.
Впоследствии пресс-служба Павлоградского горисполкома сообщила, что, вероятно, был "прилет". Никаких деталей пока не раскрывают.
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Предварительно в Павлограде "прилет". Работают соответствующие службы. Фото, видео взрыва не выкладывайте в интернет. Ждем официальную информацию,
– говорится в сообщении.
Местных жителей призывали оставаться в укрытиях гражданской защиты. Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое тревоги.
Нельзя пренебрегать этими правилами, ведь они спасают жизнь.Примите во внимание! ГСЧС сообщила, что в Павлограде вспыхнул масштабный пожар на предприятии . Спасатели сражались с огнем около 2 часов. Сейчас пламя уже удалось потушить. В то же время, причины пожара пока еще не обнародовали.
О воздушной тревоге известили жителей:
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Луганской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Донецкой области.
Оккупанты обстреляли Николаев
Российские оккупанты в ночь на 2 июля обстреляли Николаев. Враг выпустил по городу 10 ракет. Захватчики атаковали несколько объектов инфраструктуры. В частности, местный порт.
В настоящее время уточняется информация о масштабах повреждений и наличии пострадавших.
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