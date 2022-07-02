На Востоке объявили воздушную тревогу: в Павлограде на Днепропетровщине слышали взрыв

2 июля 2022 , 17:01
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"Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ"

На Востоке по состоянию на 17:00 2 июля объявили о воздушной тревоге. Тем временем в Павлограде на Днепропетровщине местные жители услышали взрыв.

Впоследствии пресс-служба Павлоградского горисполкома сообщила, что, вероятно, был "прилет". Никаких деталей пока не раскрывают.

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Предварительно в Павлограде "прилет". Работают соответствующие службы. Фото, видео взрыва не выкладывайте в интернет. Ждем официальную информацию,
– говорится в сообщении.

Местных жителей призывали оставаться в укрытиях гражданской защиты. Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое тревоги.

Нельзя пренебрегать этими правилами, ведь они спасают жизнь.

Примите во внимание! ГСЧС сообщила, что в Павлограде вспыхнул масштабный пожар на предприятии . Спасатели сражались с огнем около 2 часов. Сейчас пламя уже удалось потушить. В то же время, причины пожара пока еще не обнародовали.

О воздушной тревоге известили жителей:

  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Луганской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области.
Примите во внимание! Украинцам напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео места "прилетов". Кроме того, людей призывают доверять только информации из официальных источников.

Оккупанты обстреляли Николаев

Российские оккупанты в ночь на 2 июля обстреляли Николаев. Враг выпустил по городу 10 ракет. Захватчики атаковали несколько объектов инфраструктуры. В частности, местный порт.

В настоящее время уточняется информация о масштабах повреждений и наличии пострадавших.

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Автор: Мар'яна Бекало