На Востоке объявили воздушную тревогу: в Павлограде на Днепропетровщине слышали взрыв

На Востоке по состоянию на 17:00 2 июля объявили о воздушной тревоге. Тем временем в Павлограде на Днепропетровщине местные жители услышали взрыв.

Впоследствии пресс-служба Павлоградского горисполкома сообщила, что, вероятно, был "прилет". Никаких деталей пока не раскрывают.

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Предварительно в Павлограде "прилет". Работают соответствующие службы. Фото, видео взрыва не выкладывайте в интернет. Ждем официальную информацию,

– говорится в сообщении.

Местных жителей призывали оставаться в укрытиях гражданской защиты. Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое тревоги.

Нельзя пренебрегать этими правилами, ведь они спасают жизнь.

ГСЧС сообщила, что в Павлограде вспыхнул масштабный пожар на предприятии . Спасатели сражались с огнем около 2 часов. Сейчас пламя уже удалось потушить. В то же время, причины пожара пока еще не обнародовали.

О воздушной тревоге известили жителей:

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Луганской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Донецкой области.

Оккупанты обстреляли Николаев

Украинцам напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео места "прилетов". Кроме того, людей призывают доверять только информации из официальных источников.

Российские оккупанты в ночь на 2 июля обстреляли Николаев. Враг выпустил по городу 10 ракет. Захватчики атаковали несколько объектов инфраструктуры. В частности, местный порт.

В настоящее время уточняется информация о масштабах повреждений и наличии пострадавших.

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