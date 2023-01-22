На Востоке объявили воздушную тревогу: в Славянске и Краматорске слышали взрывы

Вечером 22 января в областях на Востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Впоследствии местные жители Краматорска и Славянска начали сообщать о взрывах.

Ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу. Ведь в результате российских обстрелов с начала полномасштабной войны погибло много мирных украинцев.

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Во многих областях раздавались сирены

Из-за угрозы очередного вражеского обстрела во многих областях объявили воздушную тревогу. Сирены звучали в:

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Черкасской области;

Харьковской области;

Донецкой области.

Также воздушная тревога продолжается в:

Луганской области – с 4 апреля 2022 года;

временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года.

В Славянске и Краматорске слышали взрывы

При воздушной тревоге важно не публиковать фото или видео с мест прилетов. Также не следует разглашать информацию об адресах попаданий. Помните, что это помогает оккупантам обстреливать мирные украинские города.

Впоследствии в местных телеграм-каналах сообщили о взрывах в Славянске и Краматорске. Пока официальной информации на этот счет нет.

Поэтому неизвестно, были ли это звуки "прилетов" или работа систем ПВО. Как бы там ни было, местным лучше не оставлять укрытий до объявления об отбое воздушной тревоги.

Недавно оккупанты ударили по Краматорску ракетами

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что 20 января российские оккупанты ударили по Краматорску.

Краматорск. Донетчина. Враг нанес 3 ракетных удара по городу,

– написал замглавы ОП.

Кроме этого, по словам Тимошенко:

захватчики повредили объекты инфраструктуры, в частности детский садик, школу и частный профилакторий;

в помещениях разбиты окна и повреждена крыша;

информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Впоследствии глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне убили человека.

"Сейчас (по состоянию на 13:00 20 января – 24 Канал) есть подтверждение об одном погибшем", – сказал глава ОВА.

Он уточнил, что информацию об ущербе уточняют.