У жодному разі не ігноруйте повітряну тривогу. Адже внаслідок російських обстрілів від початку повномасштабної війни загинули багато мирних українців.

До теми У ЗСУ пояснили, чому вибухи у Києві лунали ще до повітряної тривоги

У багатьох областях лунали сирени

Через загрозу чергового ворожого обстрілу в багатьох областях оголосили повітряну тривогу. Сирени лунали у:

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Черкаській області;

Харківській області;

Донецькій області.

Також повітряна тривога триває у:

Луганській області – з 4 квітня 2022 року;

тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року.

Зверніть увагу! Під час повітряної тривоги важливо не публікувати фото чи відео з місць прильотів. Також не слід розголошувати інформацію про адреси влучань. Пам'ятайте, що це лише допомагає окупантам обстрілювати мирні українські міста.

У Слов'янську та Краматорську чули вибухи

Згодом у місцевих телеграм-каналах повідомили про вибухи в Слов'янську та Краматорську. Наразі офіційної інформації щодо цього немає.

Тому невідомо, чи це були звуки прильотів, чи роботи систем ППО. Хай там як, місцевим краще не залишати укриттів до оголошення про відбій повітряної тривоги.

Нещодавно окупанти вдарили по Краматорську ракетами

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що 20 січня російські окупанти вдарили по Краматорську.

Краматорськ. Донеччина. Ворог завдав 3 ракетні удари по місту,

– написав заступник очільника ОП.

Окрім цього, за словами Тимошенка:

загарбники пошкодили об'єкти інфраструктури, зокрема, дитячий садочок, школу та приватний профілакторій;

в приміщеннях розбиті вікна та пошкоджений дах;

інформація про жертв та постраждалих не надходила.

Згодом очільник ОВА Павло Кириленко повідомив, що росіяни таки вбили людину.

"Наразі (станом на 13:00 20 січня – 24 Канал) є підтвердження про одну загиблу особу", – сказав глава ОВА.

Він уточнив, що інформація про збитки підраховують.