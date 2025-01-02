"На Востоке очень сложно": Зеленский прокомментировал продвижение россиян на фронте

На восточном фронте Украины сейчас наблюдается сложная ситуация. Россияне наступают, там оккупантов гораздо больше, чем на других направлениях. Россия сосредоточила на востоке свои главные бригады.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского в эфире национального марафона. Президент подтвердил тот факт, что российские оккупанты давят на украинских защитников, которые уже уставшие.

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Российские войска сильны, но не способны захватить Украину

Как сказал Владимир Зеленский, сами россияне и глобальная разведка говорили, что Сумы будут оккупированы через два месяца. Но как показал ход войны, русская армия не может выполнить такие обещания.

Так же украинские войска, несмотря ни на что держат оборону на Курском направлении. Курская операция повлияла на мнение зарубежных партнеров, которые помогают Украине в противостоянии враждебному наступлению.

Курск очень сильный козырь всех побед, особенно со странами, которые нам очень важны. Особенно со странами глобального юга. Я никогда не думал, что это на них будет иметь такое влияние,

– отметил Зеленский.

Президент Украины назвал "тактической ошибкой" тот факт, что Россия направила войска Северной Кореи в Курскую область. Ведь 12 тысяч пришедших с оружием солдат так же как россияне, не смогли ничего сделать.

И все это работает против России. Это выглядит сильным доводом за нас. То есть Курск имел такой перелом где-то летом,

– добавил глава государства.

Украина будет делать все для стабилизации фронта

Как отметил Владимир Зеленский, в январе ожидаются решения, которые могут улучшить ситуацию на передовой, особенно в восточном направлении. Ожидается также, что новый президент США и его администрация смогут и дальше поддерживать Украину в ее борьбе.

Президент рассказал, что стабилизировать ситуацию на фронте после продвижения врага возможно за счет оружия и воинов, которые сейчас учатся, и батальонов, что вооружаются за границей.

Что необходимо для безопасности Украины после войны

Владимир Зеленский сказал, что для долгосрочной безопасности Украине нужны оружие, армия и пакет дальнобойных возможностей. Президент поддерживает инициативу международных партнеров разместить их войска в Украине для предотвращения новой войны. Но, по его словам, это не должно исключать вступление Украины в НАТО.