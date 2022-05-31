На Востоке Россия сейчас сосредоточила больше сил за время полномасштабного вторжения

Ситуация на Донбассе усугубляется с каждым днем. В настоящее время российские оккупационные власти сосредоточили значительную часть своих сил в зоне боевых действий на Востоке.

Военных и техники кафиров сейчас там больше всего за время, когда Россия полномасштабно ворвалась в Украину. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Внимание Путин отдал приказ захватить Луганскую область до 1 июня, Донецк – до 1 июля

Темпы продвижения русской армии медленны

По его словам, с одной стороны, то, как продвигаются оккупанты в районе Северодонецка – действительно угрожающе. Все потому, что россияне увлекают новые территории, населенные пункты.

Сейчас на плацдарме Донбасса и непосредственно в основной зоне боевых действий сосредоточена самая большая группа российских оккупационных войск за все время полномасштабного вторжения в Украину,

– объяснил специалист

Однако, как он добавил, нужно понять, что темпы продвижения россиян достаточно медленные. Им не удается успешно реализовывать свои планы.

Вместе с тем, надо понимать и то, что Вооруженные Силы Украины используют прежде всего оборонную тактику ведения боевых действий. Поэтому мы будем временно отойти от тех или иных позиций по некоторым направлениям, чтобы занять более выгодные. Следовательно, наносить мощное поражение по врагу.

Несмотря на это, Коваленко не исключает тот факт, что "инерционное продвижение россиян" продолжится до границ Лисичанска. Но это может занять много времени, поскольку кафиры имеют много потерь.

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои

Источник: Генштаб ВСУ

Российский диктатор Владимир Путин поставил задачу перед российскими военными выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до 1 июня и 1 июля соответственно.

На Донецком направлении российские кафиры обстреляли из артиллерии и авиации районы населенных пунктов Новоселовка и Лисичанск. От ракетных ударов страдали Соледарь и Северск.

Между тем, на Лиманском направлении вражеские подразделения перегруппируют свои силы и готовятся к наступлению. Захватчики пытались разведать маршруты выдвижения через водные преграды.

Продолжаются штурмовые действия кафиров на Северодонецком направлении – вражеские войска наступают в сторону Тошковки, Устиновки и Северодонецка. На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Камышеваха, Новолуганске и Берестове.

На Авдеевском, Кураховском, а вместе с тем Новопавловском и Запорожском направлениях российские военные успеха не имели – пытаются усилить группировку и восполнить потери путем привлечения устаревшей и восстановленной техники.

Также в СБУ сообщили, что украинские защитники уничтожили большое подразделение вагнеровцев в Донбассе. Это стало известно из перехваченного разговора оккупанта с его женой.

Безумные потери врага по состоянию на 31 мая: смотрите видео