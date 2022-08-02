Всеукраинская воздушная тревога – немедленно в укрытие

По всей стране 2 августа объявили воздушную тревогу. Сирены сперва завыли на Востоке, а после этого начали шириться в направлении Запада.

Людей призывают не пренебрегать собственной безопасностью и немедленно уйти в укрытие. Находитесь там, пока повторная сирена не известит об отбое.

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Где объявили тревогу:

По состоянию на 17:20, 2 августа, воздушную тревогу объявили в:

Киеве и Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Донецкой области;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Винницкой области;

Житомирской области;

Ровненской области;

Волынской области;

Львовской области;

Тернопольской области;

Хмельницкой области;

Ивано-Франковской области;

в Закарпатской области.

В Луганской области непрерывная воздушная тревога продолжается с 4 апреля, а в Херсонской области из-за оккупации с 15 апреля не работает система оповещения.

Карта воздушных тревог по состоянию на 2 августа / Скриншот 24 канала

Добавим, что сейчас приложением "Воздушная тревога" пользуются примерно 11 миллионов украинцев. Оно будет оповещать о 5 типах опасности. В приложении будут информировать о таких угрозах:

воздушная тревога;

артиллерийский обстрел;

уличные бои;

химическая угроза;

радиационная опасность.

Люди будут получать инструкции действий

Кроме сигналов приложение отправит уведомление. Там будут алгоритмы действий в случае определенной опасности.

Всю информацию об угрозах для населения будут передавать ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС. В настоящее время обновления приложения доступны для пользователей iOS, Android, Huawei.

Ракетные обстрелы Украины в ночь на 2 августа

В ночь на 2 августа российские захватчики в очередной раз обстреляли Николаев. Враг бил по городу как с РСЗО, так и ракетами С-300, рассчитанными на сбивание целей в небе. Оккупанты целенаправленно били по одному и тому же объекту.

Зато впервые за длительное время в Харькове ночь прошла спокойно. Ударов врага по городу не зафиксировали. Вместо этого оккупанты терроризировали Харьковскую область.

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