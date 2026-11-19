Во время встречи Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина большое внимание уделили именно войне в Украине. Это была инициатива президента США.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на саммите АТЭС, передает 24 Канал.

Что наговорил Путин?

Российский диктатор рассказывает, что задача России вместе с США и Китаем – укрепить систему международного права. Все это звучит особенно цинично на фоне ежедневных ударов российских ракет и дронов по Украине.

Путин хочет обсудить с лидерами США и Китая глобальные и региональные вопросы; экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность. Войну в Украине он называет "региональным конфликтом".

Диктатор также рассказал, что по инициативе Дональда Трампа, они сегодня много говорили о войне в Украине на двусторонней встрече. Этот вопрос также обсуждали с Си Цзиньпин ранее на полях саммита АТЭС.

Добавим, в ходе саммита Дональд Трамп заявил, что имеет хорошие отношения как с Зеленским, так и с Путиным. По его словам, они ненавидят друг друга, но им нужно найти общий язык. Также Трамп снова повторил, что полномасштабную войну в Украине можно было бы избежать, если бы он остался президентом после выборов 2020 года.