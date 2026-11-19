Про це заявив російський диктатор Володимир Путін під час саміту АТЕС, передає 24 Канал.

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Що наговорив Путін?

Російський диктатор розповідає, що завдання Росії разом з США та Китаєм – укріпити систему міжнародного права. Все це звучить особливо цинічно на тлі щоденних ударів російських ракет та дронів по Україні.

Путін хоче обговорити з лідерами США та Китаю глобальні та регіональні питання; економічні зв'язки, продовольчу та енергетичну безпеки. Війну в Україні він називає "регіональним конфліктом".

Диктатор також розповів, що з ініціативи Дональда Трампа вони сьогодні багато говорили про війну в Україні на двосторонній зустрічі. Це питання також обговорювали з Сі Цзіньпіном раніше на полях саміту АТЕС.

Додамо, під час саміту Дональд Трамп заявив, що має добрі стосунки як із Зеленським, так і з Путіним. За його словами, вони ненавидять один одного, але їм потрібно порозумітися. Також Трамп знову повторив, що повномасштабної війни в Україні можна було б уникнути, якби він залишився президентом після виборів 2020 року.