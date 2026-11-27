Международное агентство по атомной энергии ведет переговоры с Украиной и Россией об установлении локального прекращения огня на Запорожской АЭС. Организация стремится обеспечить безопасность станции после очередного отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

Почему на Запорожской АЭС снова возникли проблемы с электричеством?

В МАГАТЭ заявили, что работают над соглашением о девятом локальном перемирии на территории Запорожской АЭС. Причиной стали очередные перебои с внешним электроснабжением станции.

25 ноября в 05:28 по местному времени было прервано подключение к последней доступной внешней линии электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ. Это произошло, вероятно, из-за военных действий.

Из-за отключения станция перешла на аварийные дизель-генераторы. По данным МАГАТЭ, это уже 28-й случай с начала полномасштабной войны, когда ЗАЭС вынуждена использовать резервное питание для поддержания основных функций ядерной безопасности.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что ситуация остается крайне нестабильной из-за зависимости станции от единственной внешней линии электропередачи и ее расположения вблизи линии фронта.

Он призвал Украину и Россию к сотрудничеству с МАГАТЭ, чтобы прекратить военные действия и обеспечить возможность проведения ремонтных работ.

Почему блэкаут опасен на Запорожской АЭС?

Потеря внешнего электроснабжения создает риски для ядерной и радиационной безопасности. Дизель-генераторы обеспечивают работу критически важных систем, в частности тех, которые необходимы для охлаждения ядерного топлива.

Если резервные источники питания выйдут из строя или на станции закончится топливо, это может привести к нарушению работы систем безопасности и возникновению радиационной аварии.

Подобная ситуация на Запорожской АЭС возникала и раньше. В частности, 8 ноября станция вновь лишилась внешнего электроснабжения и перешла на резервные дизель-генераторы. Тогда это был уже 16-й блэкаут на ЗАЭС с начала 2026 года.