На ЗАЭС возобновили соединение с энергосистемой, но 6 блоков остаются отключенными

россияне продолжают ядерный терроризм на Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре. Они 2 раза в день отсоединяли энергоблоки от линий электропередач.

Об этом 25 августа сообщили в Международном агентстве по атомной энергии. Отметили, что в настоящее время соединение на Запорожской АЭС возобновлено.

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"ЗАЭС остается подключенной к линии 330 кВ от соседней теплоэлектростанции, которая обеспечивает резервную электроэнергию. Все 6 блоков остаются отключенными от сети", – написало агентство.

Гросси хочет возглавить миссию МАГАТЭ

По словам директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, оккупанты ежедневно устраивают провокации на атомной станции или же вблизи нее. Он считает, что нельзя терять время.

Я полон решимости лично возглавить миссию МАГАТЭ на станцию ​​в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать там ситуацию с ядерной безопасностью,

– заявил Гросси.

Подготовка к эвакуации

В случае, если россияне таки устроят аварию на Запорожской АЭС, областная администрация Запорожья готовится к эвакуации. Как отметил руководитель ОВА Александр Старух, есть несколько планов по спасению. Отработали систему срочного оповещения, а профильные подразделения готовят точки сбора для эвакуированных людей.

"Мы должны четко понимать свои возможности. Поскольку в случае реальной опасности от действий российских захватчиков уже не будет времени рассуждать, необходимо будет четко придерживаться предварительно утвержденного плана действий", – сказал Старух.

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Стягивают технику

россияне отрицают свою причастность к провокациям на Запорожской АЭС. Они традиционно винят в этом украинских военных. Однако Министерство обороны Великобритании опубликовало спутниковые снимки, где видна техника оккупантов в примерно 100 метрах от станции.

Фото сделано 21 августа. По информации британской разведки, россияне расположили свою технику ближе всего к 5 энергоблоку. Великобритания считает, что помимо техники высокая опасность существует из-за сбоев в работе охлаждающих реакторов.

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