Россия устроила пожар на Запорожской АЭС: все, что известно

Евгений Евтушенко вечером 11 августа подтвердил информацию, что по неофициальным данным из источников с противоположного берега Днепра, россияне на ЗАЭС подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве.

Глава Никопольской районной военной администрации предположил, что это может быть провокацией или попыткой создать панику в населенных пунктах на Правобережье бывшего водохранилища. Что известно о пожаре, который устроили россияне, и каковы его последствия – читайте в тексте 24 Канала.

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Что известно о пожаре на ЗАЭС

О пожаре сначала начали писать телеграмм-каналы. Впоследствии Евгений Евтушенко написал, что по состоянию на 21:08 11 августа Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, насколько это возможно в условиях оккупации.

Впоследствии инцидент подтвердил Владимир Зеленский, успокоив людей, что показатели радиации в норме.

Но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не является и не может быть. Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира,

– сказал президент.

Он заверил, что Россия должна ответить за свои поступки.

Зеленский показал возгорание на ЗАЭС: смотрите видео

Стоит заметить, что пожар россияне создали в градирне – сооружении в виде башни для охлаждения воды атмосферным воздухом.

Впоследствии в Энергоатоме уточнили, что пожар на Запорожской атомной электростанции:

возник ориентировочно в 20:00 11 августа;

там загорелся объект технического водоснабжения;

в конце – огонь вспыхнул в градирне №1 и повредил другое технологическое оборудование.

Какой радиационный фон

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по состоянию на 22:30 11 августа нет изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС.

Радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено. Усиленно мониторим ситуацию вблизи ЗАЭС,

– заверил министр.

По его словам, посты Укргидрометцентра возле станции работают в оперативном режиме, чтобы обеспечить своевременное отслеживание радиационного фона.

Оккупационная "власть" Запорожья заявила, что якобы Запорожская атомная электростанция работает в "штатном режиме". По словам врагов:

все шесть энергоблоков в состоянии "холодной остановки",

"нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировали".

Угроз нет, радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме. На месте пожара работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания,

– заявили оккупанты.

Что известно о причине возгорания

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Превышений контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано,

– заявили в Энергоатоме.

Там также отметили, что вероятная причина пожара – халатность оккупантов, или сознательный поджог градирни россиянами.

Энергоатом объяснил, что:

градирня №1 размещена ориентировочно в километре от энергоблоков станции;

враги используют помещения и сооружения АЭС как военные склады для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции;

в машзалах станции у россиян – военные автомобили.

градирни также используются как помещения для складирования и сокрытия военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС.

В Энергоатоме объяснили, что деградация систем и элементов атомной станции с каждым днем ухудшает общую ситуацию безопасности на Запорожской АЭС.

Масштабные пожары могут приводить к развитию события вплоть до радиационной аварии,

– заявили в Энергоатоме.

Там объяснили, что то, что оккупанты используют ЗАЭС как военную базу подвергает мир угрозе катастрофы на ядерном объекте.

Государственное акционерное общество уточнило, что только освобождение ЗАЭС и передача ее единственному легитимному оператору – Энергоатому, может:

гарантировать недопущение ядерной и радиационной аварии,

обеспечить ее надежную и безопасную эксплуатацию.

Что говорят в МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии прокомментировало инцидент вечером 11 августа.

Эксперты заявили, что они стали свидетелями сильного темного дыма, исходившего из Северной зоны ЗАЭС. Дым они заметили после "многочисленных взрывов", которые прозвучали в воскресенье вечером 11 августа.

В МАГАТЭ написали, что их команда получила сообщение от оккупационной администрации Запорожской атомной электростанции о якобы "вероятной атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке". Однако некоторые люди в комментариях попросили МАГАТЭ "подняться и проверить ситуацию на ЗАЭС, а не копировать информацию с ТАСС (основного государственного пропагандистского информационного агентства России – 24 Канал)".

В агентстве заверили, что о влиянии на ядерную безопасность не сообщалось.

. Украинские спасатели по состоянию на полночь 12 августа заявили, что изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не обнаружили. В частности, они не зафиксировали радионуклидов техногенного происхождения, свидетельствующих о нарушении безопасного функционирования АЭС в Украине или трансграничном переносе.

Глава Днепропетровской областной военной администрации заявил ориентировочно в 7:29 12 августа, что пожар на территории Запорожской АЭС прекратился.

Уровень радиации на Никопольщине в норме,

– заверил Сергей Лысак.

Он уточнил, что власти держат ситуацию на контроле.