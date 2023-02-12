Роды "на колесах": на Закарпатье 26-летняя женщина родила своего седьмого ребенка в "скорой"

На днях к медикам поступил вызов из села Забридь, что на Великоберезнянщине. Там у 26-летней женщины начались роды.

У женщины еще с вечера начались боли в животе. На момент вызова схватки были каждые 4-5 минут.

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Малыш родился в нескольких метрах от больницы

Как оказалось, для женщины это уже 7 роды. Следовательно, был риск стремительного их течения.

Водитель "скорой" мастерски преодолел заснеженные сугробы к дому роженицы и уже через несколько минут женщину транспортировали в Перечинскую больницу. По дороге врач сообщил коллегам, чтобы готовились принимать пациентку.

Однако довезти в приемное отделение не успели. Младенец родился в машине скорой помощи в нескольких десятках метров от медучреждения. Бригада "скорой" приняла роды и передала специалистам больницы уже маму с новорожденным мальчиком.

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