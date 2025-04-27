"Знает, где его сердце": на Закарпатье аист добавил флаг Украины к своему гнезду
- В городе Перечин аист украсил свое гнездо украинским флагом, что стало символическим для местных жителей.
- Популярные аисты Грицько и Одарка продолжают радовать украинцев, но трансляцию их жизни приостановили из-за вторжения России.
В городе Перечин на Закарпатье аист украсил свое гнездо украинским флагом. Фотографию с этим моментом опубликовали в соцсетях.
Фотографией поделился Eugen Veselskyi в соцсетях 25 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Eugen Veselskyi.
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Аист добавил флаг Украины в свое гнездо
Без слов сказал главное: здесь - мой дом, моя земля. Даже птица знает, где его сердце,
– написал автор.
Аист принес в гнездо флаг Украины / Фото Eugen Veselskyi в Facebook
Ранее, в начале апреля, в интернете появились кадры из Закарпатья, где аисты грелись на дымоходе дома – тогда в Украине наблюдалось резкое похолодание.
Кроме того, продолжают радовать украинцев пара знаменитых аистов – Грицько и Одарка. Грицько первым вернулся к гнезду в селе Леляки на Полтавщине 22 марта. Их жизнь снимала камера в режиме вживую с 2021 года, но трансляцию приостановили из-за вторжения России. Во времена оккупации оборудование для съемки пришлось прятать.