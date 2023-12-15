"Ноги, я не могу ходить": видео первых минут после взрыва гранат на Закарпатье 18+
На Закарпатье депутат взорвал гранаты в сельсовете. Десятки человек получили ранения.
Ужасный инцидент произошел после 11 утра в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района. Местный депутат взорвал гранаты во время заседания сессии.
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"Ноги не ходят"
Соцсети уже начали распространять видео первых минут после взрыва. На нем видна сама вспышка, которая происходит после подрыва боеприпасов, и слышен пронзительный крик. Одна из раненых женщин кричит, что она не может пошевелиться. Пострадавшая жалуется, что она не может ходить, потому что у нее порезаны ноги. Также на видео зафиксирован момент вызова скорой.
Осторожно! Видео 18+: содержит жуткие кадры и ненормативную лексику: первые минуты после взрыва в сельсовете
По предварительным данным от правоохранителей, по меньшей мере 26 человек получили ранения. Среди них 6 находятся в тяжелом состоянии.
Подрыв гранаты на Закарпатье: что известно
- В Нацполиции опубликовали жуткое видео инцидента. На нем видно, как мужчина достает гранаты из верхней одежды и бросает в сессионном зале. Он заходит в помещение, когда другие депутаты уже о чем-то спорят и не обращают внимания на прибывшего. На кадрах видно, что депутат молча и не спеша вытаскивает гранаты, выдергивает чеку и бросает взрывчатку среди сидящих в зале.
- В полиции сначала заявили, что взрывник сразу погиб на месте, однако затем уточнили, что он жив и медики пытаются его реанимировать.
- СМИ назвали имя предполагаемого взрывника. Журналисты "Mukachevo.Net" сообщили, что по предварительным данным, речь идет о депутате Сергее Батрине от партии "Слуга народа".
- Известно, что следователи квалифицировали произошедшее по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Кроме того, Служба безопасности Украины будет расследовать событие как террористический акт.