"Ноги, я не могу ходить": видео первых минут после взрыва гранат на Закарпатье 18+

На Закарпатье депутат взорвал гранаты в сельсовете. Десятки человек получили ранения.

Ужасный инцидент произошел после 11 утра в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района. Местный депутат взорвал гранаты во время заседания сессии.

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"Ноги не ходят"

Соцсети уже начали распространять видео первых минут после взрыва. На нем видна сама вспышка, которая происходит после подрыва боеприпасов, и слышен пронзительный крик. Одна из раненых женщин кричит, что она не может пошевелиться. Пострадавшая жалуется, что она не может ходить, потому что у нее порезаны ноги. Также на видео зафиксирован момент вызова скорой.

Осторожно! Видео 18+: содержит жуткие кадры и ненормативную лексику: первые минуты после взрыва в сельсовете

По предварительным данным от правоохранителей, по меньшей мере 26 человек получили ранения. Среди них 6 находятся в тяжелом состоянии.

Подрыв гранаты на Закарпатье: что известно