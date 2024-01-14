Вьюги и снегопады: когда и в каких областях ухудшится погода

Январь принес в Украину мороз и снег после аномально теплого декабря. В некоторых областях на днях снова ожидается ухудшение погоды.

В течение 14 – 15 января на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная опасность схождения лавин. Это связано с вьюгами и снегопадами.

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Будет идти снег

На высокогорье Ивано-Франковской области и в восточной части Закарпатья объявлен третий уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.

Возможно схождение лавин.

Туристам лучше воздержаться от посещения этих мест.

Чем удивит погода в ближайшие дни